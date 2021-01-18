2021/01/18 | 13:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، استمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للطلبة من خريجي الدور الثالث.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان، إن “التقديم الى استمارة القبول الإلكترونية يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهليwww.pe-gate.org”، مبينا أن “الاستمارة تتضمن أربعة خيارات أمام الطالب الراغب بالتقديم”.وأضاف أن “الموافقة حصلت على شمول الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني بالتقديم والتنافس”، لافتا الى أن “استمارة التقديم الإلكترونية ستبقى متاحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق الـ25 من كانون الثالث 2021”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تطلق استمارة التقديم للجامعات والكليات الأهلية لخريجي الدور الثالث عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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