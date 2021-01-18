روسيا تسجل 22 الف إصابة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/01/18 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المركز الفيدرالي لمكافحة وباء كورونا، الاحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 22857 حالة، وبلغ 3591066 حالة.ولليوم الثالث على التوالي، لم تتجاوز الزيادة في عدد المصابين 0.7٪.وتم تسجيل أدنى معدلات انتشار للعدوى في جمهورية توفا ودائرتي تشكوتكا ونينتس ذاتيتي الحكم (0.2 ٪)، وفي يامال والمقاطعة اليهودية ذاتية الحكم (0.3 ٪).وذكرت السلطات الصحية، أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 3679 حالة، وهذا أدنى مؤشر منذ 4 يناير.



ووصل عدد الإصابات بالمرض في العاصمة، منذ بداية الوباء إلى 895327 حالة.وخلال اليوم الماضي، توفي 73 مريضا في العاصمة بسبب مرض كوفيد، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسبب هذا المرض في المدينة إلى 12541 شخصا.



وخلال اليوم الماضي، غادر مستشفيات العاصمة 4009 من المرضى بعد شفائهم من كوفيد، وبشكل إجمالي بلغ عدد المتعافين في موسكو 743349 شخصا.



ويخضع 139437 شخصا للعلاج من المرض في موسكو.وخلال يوم أمس تم اكتشاف 3287 إصابة في بطرسبورغ، وفي مقاطعة موسكو -1381 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (عدد المرضى الذين يتلقون العلاج) 546265 حالة.ووفقا لمعطيات المركز، تعافى من هذا المرض في روسيا يوم أمس 18333 شخصا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد 2978764 شخصا.



وبلغ عدد الوفيات بسبب المرض يوم أمس 471 حالة مقايل 481 في اليوم الذي سبقه.



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