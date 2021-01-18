عشرات الجنود والمستوطنين الصهاينة يستبيحون الأقصى

2021/01/18 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحمت قوات العدو الصهيوني ومجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات من جنود العدو اقتحموا باحات المسجد الأقصى.وأضافت المصادر، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، تحت حماية مشددة من قوات العدو.وجاءت هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.وتأتي اقتحامات المستوطنين رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة الذي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.وتأتي اقتحامات قوات العدو كذلك بعد أن اقتحمت طواقم مساحة الاحتلال قبل أيام باحات الأقصى وأجرت عمليات هندسة مساحية لباحات الأقصى وصحن قبة الصخرة.وحذرت شخصيات فلسطينية من خطورة قيام “مساحين إسرائيليين” بأعمال هندسية في باحات المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشالا لمخططات المستوطنين.انتهى/25

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