القضاء يبحث تسليم المطلوبين على الاراضي الامريكية

2021/01/18 | 13:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان يوم الاثنين، مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، تسليم المطلوبين من المتهمين على الاراضي الامريكية.

وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان مقتضب، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد السيد ماثيو تولر.

واضاف البيان: ان اللقاء بحث معه موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية.

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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