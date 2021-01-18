القضاء يعين نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

2021/01/18 | 13:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى اليوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021، القضاة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية كلا من نجم احمد عبد الله و كاظم عباس حبيب و حسن فؤاد منعم اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بمناسبة تعيينهم بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

واضاف مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان مراسيم اداء اليمين حضرها نائب رئيس محكمة التمييز زيدون سعدون بشار ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود.

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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