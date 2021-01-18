"ألف دولار للجرعة".. تحذير من تجارة اللقاحات المزيفة

2021/01/18 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت بدأت فيه دول حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، تنشط في العالم الافتراضي مبيعات للقاحات مزيفة بأسعار جنونية.

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