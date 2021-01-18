2021/01/18 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إستمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للطلبة من خريجي الدور الثالث.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن التقديم الى استمارة القبول الإلكترونية يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org)، مبينا أن الاستمارة تتضمن أربعة خيارات أمام الطالب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تطلق إستمارة التقديم إلى الكليات الأهلية لخريجي الدور الثالث) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تطلق إستمارة التقديم إلى الكليات الأهلية لخريجي الدور الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).