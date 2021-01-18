النزاهة تضبط عجلات مختلفة الأنواع غير مسموح بإستيرادها في ميناء أم قصر

2021/01/18 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكَّنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، من إحباط محاولتين لإدخال عجلاتٍ ومعداتٍ مُتوسِّطةٍ مختلفة الأنواع، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في ميناء أم قصر الشمالي.وأوضحت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين تمَّ تنفيذهما من قبل فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن …

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