القضاء العراقي يناقش مع واشنطن ولندن تبادل المتهمين

2021/01/18 | 13:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، مع سفيري واشنطن ولندن لدى بغداد “تبادل المتهمين”.وقال اعلام القضاء في بيان ، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، سفير المملكة المتحدة في بغداد ستيفن هيكي.وأوضح أن الجانبين بحثا معه عقد الاتفاقيات القضائية والقانونية بخصوص التسليم المتبادل للمتهمين .وفي بيان لاحق اشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر.وأوضح البيان زيدان وتولر، بحثا موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية.

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