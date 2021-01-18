أمير الكويت يوافق على استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

2021/01/18 | 13:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وافق أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، الاثنين، على استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح والوزراء، التي تم تقديمها الأسبوع الماضي.

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