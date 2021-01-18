ضبط مواد يمنع استيرادها وإتلاف أدوية بشرية في منفذين حدودين

2021/01/18 | 13:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة عن ضبط حاويتين تحتويان على مادة معسل اركيلة لا يسمح باستيراده ودخوله العراق.

تمت عملية الضبط داخل الحرم الكمركي بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وشكلت على إثرها لجنة من الجهات المعنية والمختصة للكشف على الحاويتين وتبين صحة المعلومات الواردة وضبط مادة معسل اركيلة الذي يمنع استيراده.

تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وفي سياق آخر تم اتلاف أدوية بشرية متنوعة ومواد غش تجاري في منفذ مطار بغداد الدولي لمخالفتها الضوابط والتعليمات.

تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الصحة.

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