فن القيادة ومهارة القائد

2021/01/18 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد جنديل

منذ أن وضعت الموازنة على مائدة

البرلمانيين والسياسيين ، كوجبة شهية

ساخنة ، والجميع مشغول بأناقته الفكرية

، التي يستطيع أن يخرج من خلالها بمظهر

الوطني الحريص على أموال الشعب وثرواته

،

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