زيدان والسفير الأمريكي يبحثان تسليم المطلوبين الموجودين بالولايات المتحدة إلى العراق

2021/01/18 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، تلسيم المطلوبين للعراق والمتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان لمجلس القضاء تلقته (بغداد اليوم)، إن "زيدان استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية".

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