رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير الامريكي تسليم المطلوبين الموجودين على الاراضي الامريكية

2021/01/18 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان الجانبين بحثا موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الاراضي الامريكية "./انتهى9

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