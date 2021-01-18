ديالى تسجل ادنى عدد لحالات الشفاء من كورونا منذ / 5 / اشهر

2021/01/18 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى ادنى عدد لحالات الشفاء من فايروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان صحة ديالى سجلت خلال الساعات الماضية / 16 / حالة شفاء من مرض كورونا ، وهي الادنى منذ 5 أشهر ، ليصبح مجمل حالات الشفاء / 21953 / حالة في عموم المحافظة ".واضاف ان المحافظة سجلت / 31 / أصابة جديدة ، ليكون اجمالي الاصابات المؤكدة / 22343 / اصابة ، لافتا الى ان المحافظة لم تسجل اية حالة وفاة لليوم الثامن على التوالي ./انتهى

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