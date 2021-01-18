كومان يدافع عن فعلة ميسي:

2021/01/18 | 13:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لم يتأخر دفاع مدرب برشلونة، رونالد كومان، عن قراره بالبدء بليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسبانية، الأحد، وذلك بعدما تعرض اللاعب الأرجنتيني للطرد المباشر، لأول مرة في مسيرته مع النادي خلال الهزيمة أمام أتليتيك بيلباو 3-2، بعد وقت إضافي.

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