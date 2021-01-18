2021/01/18 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوة أمنية مدير قطاع الحدباء البلدي بالجانب الأيسر من الموصل على خلفية صدور مذكرة إلقاء قبض تتعلق بقضية فساد.

وذكر مصدر أمني لمراسل التغيير في الموصل، ان عملية الاعتقال جاءت نتيجة صدور مذكرة قبض بحق المدير من القضاء العراقي للتحقيق معه في ملف التلاعب بالأراضي، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من اعتقال مدير قطاع السلام البلدي للتحقيق معه بذات الملف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مدير في بلدية الموصل على خلفية تهمة تتعلق بالفساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مدير في بلدية الموصل على خلفية تهمة تتعلق بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).