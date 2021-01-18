تأليف لجنة لزيادة إنتاج النخيل ودعم التمور في العراق

2021/01/18 | 13:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أقر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تأليف لجنة لوضع خطة ستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل ودعم منتوج التمور.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "أقر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على محضر وتوصيات اللجنة المختصة بـ (دراسة واقع قطاع النخيل ودعم المنتوج المحلي من التمور وتقديم خطة ستراتيجية شاملة ومتكاملة بما يسهم للنهوض بهذا القطاع ودعمه)".

وأضاف، "بناءً على التوصيات المقترحة، تم تأليف لجنة لوضع ستراتيجية شاملة تركز على زيادة إنتاجية النخيل (التوسع العامودي والذي يعني زيادة إنتاجية النخلة الواحدة بدلًا من زيادة أعداد النخيل بإنتاجية منخفضة)، واعتماد الري بالتنقيط لتقنين استخدام المياه ولجدواها الاقتصادية وتحديد أصناف التمور المرغوبة عالميًا الملائمة لبيئة العراق الزراعية والحد من التوسع في زراعة أنواع التمور الرطبة وكذلك النظر في توصيات اللجان التخصصية لإقرارها".

وتابع، "كما تضمنت التوصيات، تأليف لجنة تتولى تخصيص الأرض وجعلها جاهزة للقطاع الخاص لإقامة بساتين النخيل على وفق الضوابط والشروط التي حددتها دائرة البستنة في وزارة الزراعة بمسافة (8×8) متر واستخدام منظومات الري بالتنقيط على أن تُشمل بالقروض المتاحة".

وأشار إلى أن "وزارة الموارد المائية ستتولى إدارة شؤون اللجنة ومتابعة أعمالها، بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة على أن ترفع اللجنة توصياتها النهائية إلى اللجنة المؤلفة خلال (60) يومًا".

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