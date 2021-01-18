2021/01/18 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلن مجلس القضاء الاعلى،اليوم الاثنين،تعيين نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،" ادى القضاة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية كلا من نجم احمد عبد الله و كاظم عباس حبيب و حسن فؤاد منعم ،اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بمناسبة تعيينهم بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية".

واضاف ان" مراسيم اداء اليمين تمت بحضور نائب رئيس محكمة التمييز زيدون سعدون بشار ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ".

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