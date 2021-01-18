الكمارك تحبط عملية تهريب لحوم في ميناء أم قصر الشمالي

2021/01/18 | 13:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الكمارك، الاثنين، إحباط عملية تهريب لحوم حمراء في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2021): إنه " تم احباط عملية تهريب لحوم حمراء بدون موافقات رسمية في كمرك أم قصر الشمالي بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة في الميناء" .

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