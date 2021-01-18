2021/01/18 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الموارد المائية سعيها لتأمين حصة مائية معقولة للعراق، ضمن تعاون بين بغداد وأنقرة بشأن ملف المياه.

وأوضح مستشار الوزارة عون ذياب، في تصريح صحافي، ان هناك نصا صريحا بتأمين حصة مائية معقولة من تركيا الى العراق، مشيرا الى انه مرت سنوات عدة ولم يصادق البرلمان التركي على تلك الحصة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سلام الشمري، أن حل القضايا العالقة بين العراق وتركيا فيما يتعلق بملف المياه وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام الفين وتسعة ستكون لها أهمية قصوى لضمان حصة العراق المائية، مؤكدا أن العراق منفتح على تركيا لتنفيذ مشاريع مقترحة ومشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاون بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاون بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).