كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني توجه طلباً إلى حكومتي الإقليم والاتحادية

2021/01/18 | 13:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، حكومة الإقليم بتسليم المتفق عليه من النفط، إلى الحكومة الاتحادية، وفق ما تضمنه مشروع الموازنة المالية لعام 2021.وقالت الكتلة في بيان، إن “ذلك يأتي لضمان واستمرار تمويل رواتب موظفي الإقليم لهذا الشهر والاشهر القادمة، بعد إقرار الموازنة، وكمبادرة لبيان حسن النية، وإعادة الثقة بين حكومتي بغداد والإقليم”.وأضافت، “كما نطالب الحكومة الاتحادية، بالإيفاء بالتزاماتها بإطلاق رواتب موظفي الإقليم مما يساعد على توفير الأرضية والأجواء التوافقية لحلحلة الكثير من المشاكل والمشكلات العالقية بين الطرفين، والتي ستنعكس إيجابياً في تمرير الموازنة وتساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والمنفعة لجميع أبناء شعبنا […]

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