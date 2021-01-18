ارتفاع الذهب على الرغم من صعود الدولار

2021/01/18 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا.وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1836.29 دولار للأونصة، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 1809.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر الماضي.فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 1836.80 دولار للأونصة.وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي: “سوق الذهب ما زالت مدعومة نسبيا عند هذه المستويات، إذ أن صعود الدولار الأمريكي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى”.وتابع “التحفيز الأمريكي كبير للغاية، سنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب”.وجاء ارتفاع الذهب بالرغم من صعود العملة الأمريكية، حيث سجل الدولار الأمريكي ذروته في أربعة أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.



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