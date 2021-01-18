الكاظمي يوعز بترحيل المعسكرات خارج المدن الى مواقع بعيدة

2021/01/18 | 13:58 - المصدر: المعلومة

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القوات الامنية

المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاثنين، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز بترحيل كافة المعسكرات الامنية داخل المدن واختيار مواقع جديدة لها خارج المدن في خطوة هي الاولى من نوعها .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة خاصة من عقارات الدولة في كافة الوزرات والحكومات المحلية من اجل فض بعض الاشكالات حول ملكية الاراضي التي تعود للوزارات واتخذت اللجنة قرارات منها ترحيل كافة المعسكرات التابعة لمنتسبي القوات الامنية داخل المدن ونقلها الى مناطق بعيدة عن مركز المدن في خطوة هي الاولى من نوعها في الانبار “.واضاف ان” بموجب هذا القرار فان اللجنة اوصت بعدم شرعية انشاء اي معسكر داخل المدن بعد ان تم تسوية العقارات المملوكة بين وزارتي الدفاع والمالية”، مبينا ان” وزارة المالية وبموجب التسوية الجديدة مع وزارة الدفاع لها حرية التصرف بالعقارات التي امتلكتها حديثا وعرضها لاستثمار بعد ترحيل المعسكرات الامنية من مواقعها خارج المدن “.يشار الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز الى حكومة الانبار المحلية بإرسال مسؤول عن عقارات الدولة ضمن لجنة شكلت لتسوية العقارات بين الوزارات.



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