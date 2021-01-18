الكاظمي يؤكد لوزير الدفاع التركي أهمية الإلتزام بتنفيذ التعهدات الإستثمارية

2021/01/18 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، وزير الدفاع

التركي خلوصي آكار والوفد المرافق

له، وشهد اللقاء بحث القضايا ذات

الإهتمام المشترك، وتعزيز التعاون

العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار

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