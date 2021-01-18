2021/01/18 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة تقاعد الانبار، اليوم الاثنين، عن ضبط 16 اضبارة مزورة، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم.

وقال مدير تقاعد الانبار أنس ياسين عبدالهادي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “حسب توجيهات رئيس هيأة التقاعد الوطنية، وبإشراف مباشر من قبل مدير تقاعد الانبار بالتعاون مع مكتب التحقيقات في هيئة نزاهة محافظة الانبار تم ضبط عدد من الاضابير المزورة البالغ عددها 16 كانت بمحل الشك”.

واضاف “عند مخاطبة الجهات ذات العلاقة تبين بأن التقارير الطبية قسم مكرره والقسم الاخر مزور، تم ايقاف رواتبهم واتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم، واحالتهم الى الجهات المختصة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقاعد الانبار تضبط 16 اضبارة مزورة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقاعد الانبار تضبط 16 اضبارة مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).