2021/01/18 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي ووزير الدفاع التركي اتفقا على معالجة التهديدات الأمنية في مناطق الحدود المشتركة

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