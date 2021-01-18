الكاظمي يطلق

2021/01/18 | 17:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الإثنين، إن حكومته تعوّل على القطاع الخاص لرفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها، وقال "سنوفر كل الدعم والإسناد ليكون العراق من بين الدول التي تنافس بصناعتها".

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