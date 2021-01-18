المالية تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2021/01/18 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

نفت وزارة المالية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021.

وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

وأضاف، أن "الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة ضمن موازنة العام 2021 من صلاحية مجلس النواب إجراء تعديلات من عدمه عليها".

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