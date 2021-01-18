المالية تحسم الجدل بعد أنباء استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2021/01/18 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

المالية: الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين من صلاحية البرلمان إجراء تعديلات عليها من عدمه

يتبع..

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