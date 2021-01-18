2021/01/18 | 17:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يتهم حكومة الكاظمي بوضع ارقام مبهمة بموازنات المحافظات من غير تفصيل

اتهمت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الحكومة بوضع ارقام مبهمة في الموازنة لبعض المحافظات من دون موازنات تفصيلية من بينها كركوك.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حمه ان “الحكومة جعلت من تخصيصات المحافظات لغزا في الموازنة من حيث التوزيع والتخصيص والابواب اشبه بموازنة مشفرة”.

واضاف ان “بعض المحافظات وضعت ارقام مبهمة من دون تخصيص وتفصيل الابواب ولم تذكر حتى الغاية من تلك المبالغ المبهمة”.

واوضح حمه ان “هناك ابواب عديدة في الموازنة ولا احد يعلم غرض الحكومة بوضعها وتريد تمريرها في الموازنة”.

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