2021/01/18 | 17:59 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 18 يناير 2021 | 05:57 مساءً

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كبير موظفي بايدن يحذر: الوفيات ستصل الى 500 الف شخص في امريكا بكورونا نهاية شباط

حذر كبير موظفي البيت الابيض للرئيس المنتخب جو بايدن رون كلاين من ان عدد الوفيات في الولايات المتحدة بوباء كورونا سيصل الى 500 الف حالة بحلول نهاية شهر شباط القادم ، حيث من المقرر أن يتولى بايدن السيطرة على الاقتصاد المتعثر وتفشي فايروس كورونا في أقل من يومين”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير عن كلاين قوله إن ” الوباء سوف يسوء قبل ان يتحسن والأشخاص الذين أصيبوا بالفايروس اليوم سيبدأون في المرض الشهر المقبل ، وسيزيد عدد الوفيات في أواخر شباط ، وحتى آذار ، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير هذا الوضع”.

واضاف التقرير أن ” 23 مليونا و983 الفا و 600 شخص في الولايات المتحدة قد اصيبوا بالوباء ، فيما تقترب الولايات المتحدة من 400 الف حالة وفاة حيث يموت حوالي 3300 امريكي يوميا بسبب كورونا “.

واوضح كلاين أن ” فريق بايدن ورث فوضى كبيرة” فيما يتعلق بإنتاج اللقاح وتوزيعه في تعليقات موجهة إلى خيبة أمل الولايات من عدم وجود احتياطي من اللقاحات الإضافية التي وعدت إدارة ترامب بالإفراج عنها ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية”.

واشار الى أن ” بعض الولايات الأمريكية ، بما في ذلك نيويورك تكافح مع نقص مخزون جرعات اللقاح الإضافية على الرغم من دعوة إدارة ترامب لها لتخفيف معايير الأهلية والبدء في تطعيم جميع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر”.

من جانبه قال قال برايان ديز ، الرئيس القادم للمجلس الاقتصادي الوطني “الحقيقة هي أننا في لحظة حرجة للغاية، فلدينا أزمة اقتصادية حادة وأزمة بشرية ، ونحن بحاجة إلى إجراءات حاسمة “.

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