2021/01/18 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ضرورة تفعيل ما سبق إقراره من إتفاقيات بين العراق وتركيـا خلال زيارته الأخيرة الى أنقرة، فضلا عن أهمية الإلتزام التركي بتنفيذ التعهدات الإستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018.وشـدد الكاظمي ، خلال لقائه اليوم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له ، على رفض العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، إنطلاقًا من الأراضي العراقية، مبينا أن " قدرة العراق على معالجة هكذا تهديدات إنما تتعزز عبر إستمرار فرض القوات الأمنية العراقية لوجودها، في كل نقطة من الأراضي العراقية " .وأشار الكاظمي، الى أهمية التعاون العسكري بين البلدين، وأن الجيش العراقي الذي احتفل بمئويته قبل أيّام، ماضٍ في تعزيز قدراته بهمّة أبناء العراق، وبمساعدة الأصدقاء في تركيا وفي حلف الناتو.واعرب الوزير التركي ، عن استعداد الجيش التركي لتقديم الدعم والمشورة، في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة.وإتفق الجانبان على أهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة، وأن الاستقرار سيفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم الإزدهار والتقدم لدى الشعبين الصديقين، العراقي والتركي./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ووزير الدفاع التركي يؤكدان اهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ووزير الدفاع التركي يؤكدان اهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).