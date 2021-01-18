تركيا: الوجود

2021/01/18 | 17:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن أنقرة تحترم وحدة العراق وسيادة أراضيه، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوجود "الإرهابي" في شمال...

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