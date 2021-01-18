ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2021/01/18 | 17:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في العراق، اليوم الاثنين....

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