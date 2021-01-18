محكمة روسية تقرر حجز المعارض نافالني 30 يوما

2021/01/18 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة روسية، الاثنين، بوضع المعارض، أليكسي نافالني، في الحجز مدة 30 يوما، اعتبارا من تاريخ توقيفه المثير للجدل الليلة الماضية، لدى وصوله إلى موسكو، بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا للتعافي من تسميم "مفترض" تعرض له.

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