المالية النيابية تنفي استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021

2021/01/18 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة المالية في مجلس النواب استقطاع رواتب الموظفين في مشروع قانون موازنة العام 2021 واقترحت خيارات اخرى من اجل التصويت عليها.

وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب شيروان ميرزا لـ PUKmedia اليوم الاثنين، انه تم اقتراح عدة خيارات بشان استقطاع رواتب الموظفين الذي قررت الحكومة الاتحادية تنفيذه في مشروع قانون موازنة العام 2021، ومن هذه الخيارات رفض استقطاعات رواتب الموظفين ومحاولة تفعيل قانون الضرائب رقم 113، مضيفا انه اذا لم تتم الموافقة على ذلك، فانه في ذلك الوقت ستكون نسبة الاستقطاع قليلة.

واشار ميرزا الى ان المباحثات حول مشروع قانون الموازنة مستمرة من قبل اللجنة المالية وستتم دعوة الوزارات الى اجتماعات اللجنة للتباحث حول مشروع قانون الموازنة.

وبشان موعد التصديق على مشروع قانون موازنة العام 2021، اضاف النائب شيروان ميرزا، ان اعمال اللجنة المالية ستنتهي خلال الاسبوع الجاري ومن ثم واعداد المشروع القانوني للتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة للبرلمان الاسبوع المقبل والتي ستكون خاصة بتصديق الموازنة.

PUKmedia خاص

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