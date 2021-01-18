رئيس الوزراء العراقي: إطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب لدعم الخريجين

2021/01/18 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن الحكومة شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021، وفرضت ضرائب على المنتج المستورد لدعم وحماية المنتج المحلي الوطني.وأضاف رئيس …

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