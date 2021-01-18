البورصة الأمريكية تغلق أبوابها اليوم احتفالاً بذكرى

2021/01/18 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تغلق البورصة والبنوك والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين، في عطلة رسمية.

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