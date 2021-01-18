في إشارة الى الامارات.. انتقاد دولي لتطعيم الأصغر سنا في البلاد الغنية قبل الكبار بالبلاد الفقيرة

2021/01/18 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

رأى رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أنه “ليس من الصواب” أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنا والأكثر صحة في البلدان الغنية ضد فيروس كورونا، قبل كبار السن بالبلدان الفقيرة.

وحول كيفية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالعالم، قال تيدروس: “تم إعطاء 25 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فقط، في بلد واحد من البلدان ذات الدخل المنخفض، ليس 25 مليونا، وليس 25000، فقط 25، أحتاج إلى أن أكون صريحا”، دون أن يحدد اسم الدولة.

ومع ذلك، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية الإثيوبي بالإنجاز العلمي وراء طرح اللقاحات ضد فيروس كورونا، بعد أقل من عام من تفشي الوباء في الصين، حيث تم نشر فريق تدعمه منظمة الصحة العالمية الآن للنظر في أصول فيروس كورونا.

وأضاف قائلا: “اللقاحات هي حقنة في الذراع نحتاجها جميعا، بالمعنى الحرفي والمجازي، ولكننا نواجه الآن خطرا حقيقيا، وهو أنه حتى عندما تجلب اللقاحات الأمل للبعض، فإنها تصبح لبنة أخرى في جدار عدم المساواة بين عوالم من يملكون، ومن لا يملكون، في العالم.”

كما انتقد تيدروس مرة أخرى “الصفقات الثنائية” بين شركات الأدوية والبلدان التي تضر بقدرة برنامج “COVAX” المدعوم من منظمة الصحة العالمية، والذي يهدف إلى الحصول على لقاحات لجميع البلدان بناء على الحاجة، مشيرا إلى أن “معظم الشركات المصنعة أعطت الأولوية للموافقة التنظيمية في البلدان الغنية، حيث تكون الأرباح أعلى، بدلا من تقديم البيانات إلى منظمة الصحة العالمية، حتى تتمكن من الموافقة على استخدام اللقاحات على نطاق أوسع”.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية الأحد إن الإمارات خفضت الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا من 18 إلى 16 عاما. انتهى25س

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