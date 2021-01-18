2021/01/18 | 18:11 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: وزارة المالية تنفي وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

إذ اكدت الوزارة ان الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين من صلاحية البرلمان إجراء تعديلات عليها من عدمه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تؤكد ان لا قطوعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 7 SKY TV.

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