وزارة المالية تحسم الجدل بشأن استقطاعات الرواتب لشهر كانون الثاني الجاري

2021/01/18 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021.

وقال مصدر في وزارة المالية، إن “الحديث عن وجود استقطاع من رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عار عن الصحة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية”.

وأضاف، أن “الضريبة المقترحة على رواتب الموظفين وبالنسب المحددة ضمن موازنة العام 2021 من صلاحية مجلس النواب إجراء تعديلات من عدمه عليها”.

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