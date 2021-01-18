نادي الديوانية يصدر بياناً بشأن استهداف وزير

2021/01/18 | 18:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت الهيأة اداراية لنادي الديوانية الرياضي، الاثنين، بياناً تستنكر فيه استهداف شخص وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

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