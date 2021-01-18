العراق يعلن رفضه لأي تهديد يستهدف تركيا.. ويكشف اتفاق

2021/01/18 | 18:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، رفض العراق لاي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف تركيا.

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