أول تعليق نيابي على ’’نوايا’’ استبدال الغانمي بـ يار الله لمنصب وزير الداخلية - عاجل

2021/01/18 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف عضو تحالف سائرون، النائب حمد الله الركابي، اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، حقيقة وجود نوايا لاستبدال وزير الداخلية بتعديل وزاري وشيك.وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)،انه "لم تصله اي معلومة حيال وجود نوايا لاستبدال وزير الداخلية الحالي عثمان الغانمي، وترشيح الفريق عبد الأمير رشيد يار الله بدلاً عنه".واضاف الركابي، انه "من حق اي كتلة نيابية ان تراقب عمل الوزارات الحكومية ومنها الأمنية، ولكن لم يصلنا اي شيء مؤكد حيال وجود نية لدة الكتل السياسية لتغيير بعض المناصب الأمنية، ومنها منصب وزير الداخلية الذي يشغله عثمان الغانمي".وفي وقت سابق، رأى القيادي في تيار الحكمة، النائب خالد الجشعمي، ان الحديث عن وجود حراك ساسي لإحداث تغيير في مناصب وزارية ’’امر غير جدي’’.وقال الجشعمي، في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "ما يطرح في وسائل الاعلام بخصوص وجود مساع سياسية لاحداث تغيير في بعض الحقائب الوزارية، امر غير واقعي ولا يتسم بالجدية".وتابع ان "هناك من يرى انه لم يحصل على استحقاقه في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتالي فانه يسير بهذا الاتجاه، على عكس غيره ممن حصل على مغانم كبيرة في هذه الحكومة".ولفت الى ان "نواة اي تغيير حكومي، هو مجلس النواب ونحن في البرلمان لم نر اي حراك سياسي من اجل احداث تغيير مناصب وزارية".وبين ان "الكتل السياسية احتاجت الى 5 اشهر لاختيار بديل عن السابقة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، ودخل العراق وقتها في دوامة حكومة تصريف الاعمال، فماذا سيكون الوضع في حال حدثت اقالات في هذه الحكومة، خصوصا واننا نسير نحو انتخابات برلمانية مبكرة".وتنقل وسائل محلية ودولية، عن مصادر سياسية، قولها ان هناك توجه لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي.وتقول المصادر, بحسب وسائل اعلام ان "تعديلا وزاريا قريبا سيطال خمسة وزراء في الحكومة".وتضيف ان "هؤلاء الوزراء يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة والتخبط، فضلا عن الفشل بإدارة الازمات".وبينت المصادر، ان "من بين هؤلاء الوزراء سيكون وزير المالية علي عبد الامير علاوي واحد الوزراء الخدميين ووزير أمني"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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