الماليـــــة النيابية تجتمع مع مسؤولين ووزراء لمناقشة تخصيصات مشروع قانون الموازنة العامـة

2021/01/18 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اجتمعت اللجنــــة الماليـــــة النيابية ، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، مع رؤوساء مؤسستي السجناء والشهداء السياسيين لمناقشة التخصيصات المالية للمؤسستين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 .كما استضافت اللجنة المالية ايضاً رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي والوفد المرافق له لمناقشة تخصيصات الهيئة المالية ضمن الموازنة العامة ، فضلا عن استضافة كل من وزير الكهرباء ومحافظ واسط والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ووكيل وزارة الخارجية، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ./انتهى5

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