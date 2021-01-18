الكاظمي: نواجه التحديات ولا نبالي بوضع العصى في العجلة

2021/01/18 | 18:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الحكومة لا تبالي بمحاولات التشكيك بعملها ووضع العصى في العجلة، فيما اشار الى انه وجه وزارة الصناع...

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