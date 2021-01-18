الكاظمي يستقبل وزير الدفاع التركي.. ماذا دار بينهما؟

2021/01/18 | 18:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أهمية الإلتزام بتنفيذ التعهدات الإستثمارية....

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