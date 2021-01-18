العراق يعلن رفضه لأي تهديد يستهدف تركيا

2021/01/18 | 18:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، رفض العراق لاي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف تركيا.وذكر بيان لمكتبه، ان” ذلك جاء خلال استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه”.وأكد الكاظمي” ضرورة تفعيل ما سبق إقراره من إتفاقيات بين البلدين خلال زيارة سيادته الأخيرة الى أنقرة، فضلا عن أهمية الإلتزام التركي بتنفيذ التعهدات الإستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018″.كما شدّد على” رفض العراق أي تهديد أو نشاط […]

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