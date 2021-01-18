خلوصي في بغداد.. تفاهم عراقي تركي بشأن أمن الحدود المشتركة

2021/01/18 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار "تعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه"، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية عقب اجتماع للطرفين في بغداد، الاثنين.

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